متابعة بتجــــــــــــرد: تستمر مشاركة عدد من النجوم والفنانين اللبنانين في المظاهرات تضامنًا مع الثورة اللبنانية منهم النجمة عبير نعمة التي شاركت في الحراك الشعبي على طريقتها الخاصة بإصدارها أغنية جديدة.
وفي التفاصيل طرحت عبير أغنية جديدة تحمل اسم “بكرا اللي جاي احلى” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.
وشاركت عبير جمهورها الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” حيث لاقت ردود فعل إيجابية من المتابعين.
ويقول مقطع من الأغنية: “خليك بكرا اللي جاي احلى.. خليك الأرض بتبقى لأهلها….”.
الجدير ذكره أن نعمة كانت قد طرحت ألبومها الجديد بعنوان “حكاية عبير” المُتضمن عدد من الأغاني منهم “في سفري” و “حكاية”.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير نعمة تُغني لثورة تشرين: “بكرا اللي جاي أحلى” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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