كانييه ويست يطرح ألبومه الجديد: “يسوع هو الملك”

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح النجم العالمي كانييه ويست ألبومه الديني الجديد Jesus is King أي يسوع هو الملك. وهو الألبوم التاسع في مسيرة كانيي ويست البالغ من العمر 42 عامًا.
وتعاون كانييه في الألبوم مع Ty Dolla $ignوClipse وFred Hammond وAnt Clemons وKenny G.
وكان كانييه قد صرح عن الألبوم لزين لوي: “الآن كوني أخدم المسيح، فإن وظيفتي هي نشر الإنجيل، لإعلام الناس بما فعله يسوع من أجلي”.
وتابع: “لقد نشرت الكثير من الأشياء، كان هناك وقت لإخبارك بالأزياء الراقية التي صنعت من أجلي، لكن الآن أعلمك بما فعله يسوع من أجلي، وفي هذا أنا لم أعد عبداً ، فأنا الآن ابن، ابن الله”.
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