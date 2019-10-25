كانييه ويست يطرح ألبومه الجديد: “يسوع هو الملك”

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح النجم العالمي ​كانييه ويست​ ألبومه الديني الجديد Jesus is King أي يسوع هو الملك. وهو الألبوم التاسع في مسيرة كانيي ويست البالغ من العمر 42 عامًا.

وتعاون كانييه في الألبوم مع Ty Dolla $ignوClipse وFred Hammond وAnt Clemons وKenny G.

وكان كانييه قد صرح عن الألبوم لزين لوي: “الآن كوني أخدم المسيح، فإن وظيفتي هي نشر الإنجيل، لإعلام الناس بما فعله يسوع من أجلي”.

وتابع: “لقد نشرت الكثير من الأشياء، كان هناك وقت لإخبارك بالأزياء الراقية التي صنعت من أجلي، لكن الآن أعلمك بما فعله يسوع من أجلي، وفي هذا أنا لم أعد عبداً ، فأنا الآن ابن، ابن الله”.