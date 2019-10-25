"القاهرة السينمائي" يكرم شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة

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رويترزالسبت 2019/10/26 12:28 ص بتوقيت أبوظبي
المخرج شريف عرفة
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، في بيان، أنه سيمنح المخرج المصري شريف عرفة جائزة فاتن حمامة التقديرية في افتتاح المهرجان في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مجمل أعماله تقديرا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 3 عقود.
وقدم عرفة، الذي تخرج في المعهد العالي للسينما، عشرات الأفلام للسينما المصرية أحدثها فيلم "الممر" الذي عرض بدور السينما في 2019، وتناول إحدى عمليات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف.
ومن أشهر أفلامه "عبود على الحدود" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" و"فول الصين العظيم" و"مافيا" و"الجزيرة" و"ولاد العم".
ووصف رئيس المهرجان، محمد حفظي، بأنه "إحدى أيقونات السينما المصرية، يجيد استخدام سحر السينما في إبهار الجمهور، واستطاع في أعماله أن يجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية".
وقال عرفة، تعليقا على الجائزة: "عندما رشحتني إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للجائزة التقديرية التي تحمل اسم أيقونة الفن المصري والعربي فاتن حمامة شعرت بأن هذا التكريم من بلدي يطوق عنقي، وأن اسم سيدة الشاشة العربية يمنحني تقديرا استثنائيا".
وكان المهرجان أعلن، في وقت سابق، عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية أيضا للمخرج والممثل البريطاني، تيري جيليام.
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