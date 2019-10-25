أديل بقوامٍ رشيقٍ للغاية.. والسرّ باتباعها هذا "النظام"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة العالمية أديل بإطلالةٍ بدت فيها نحيلةً للغاية خلال حفل عيد ميلاد مغني الراب الكندي دريك الذي أقيم في منطقة غرب مدينة هوليوود مما جعل إطلالتها مفاجأةً للغاية.

واختارت أديل، 31 عامًا، ارتداء ثوب مخملي باللون الأسود من دون كتفين وتم تثبيته بحزام جلد أسود حول خصرها من طراز "Etrot" ويبلغ سعره 1500 دولار أمريكي، أظهر نحافتها وتميزها بقوامٍ رشيقٍ للغاية، الأمر الذي سلّط الضوء على شكل جسمها ودفع جمهورها للسؤال عن السر وراء ذلك وعن نظامها الغذائي الذي اتبعته للظهور بهذا الشكل.

وبهذا الخصوص كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن السر، إذْ أكّدت أن أديل فقدت وزنًا كبيرًا بسبب اتباعها لنظام "بيلاتس" للياقة البدنية وهو نظامٌ يعتمد على استخدام العقل في السيطرة على العضلات، ويمكن اعتباره بمثابة روتينٍ لتكييف الجسم الذي يساعد على بناء المرونة، بالإضافة إلى إعطاء الجسم القدرة على التحمل والتنسيق في الساقين والبطن والذراعين والظهر لا تعتمد على الكمّ لتعطي النتائج الإيجابية بل تعتمد على نوعية التمرينات وهذا ما يميزها عن باقي الرياضات الأخرى.

ويأتي ذلك بعد شهرٍ من تقديم أديل لأوراق طلب الطلاق من زوجها سيمون كونيكي بعد مرور 5 أشهر على انفصالهما.