إيميه صيّاح تنتقد تعلّق الناس بالزعماء







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتقدت الممثلة والإعلامية إيميه صياح اللبنانيين الذين يستمرون بالدفاع عن زعمائهم مستغربة دفاعهم عن أشخاص بينما يرون وجع الناس. وذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على تويتر وجهتها للمواطنين المتعصبين لأي زعيم.

وكتبت: "فيك تحبّ اللّي بدّك، وتوافق اللّي بدّك، وتلحق اللّي بدّك أنت حرّ! بس ما فيك تتجاهل صرخة أمّ موجوعة اشتاقت لأولادها، حرقة بيّ ربّى أولاده بدموع عيونو تيودّعهم عالمطار، صوت مريض ما معو حقّ دوا، صوت مسنّ اشتغل كلّ حياته، لا ضمان شيخوخة ولا شي!" وسألت: "كيف فيك تكون محدود وتربط الموضوع بأشخاص؟!"

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