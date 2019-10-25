شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تبدأ تصوير دورها فى مسلسل "الأخ الكبير" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة عبير صبري لتصوير مشاهدها في مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب بعد أسبوعين، حيث تعاقدت على المشاركة في بطولته الأسبوع الماضى، حيث تعكف على قراءة الحلقات التي تسلمتها من الشركة المنتجة والتي وصلت الى 25 حلقة لدراسة طبيعة الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث.

مسلسل " الأخ الكبير" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولته الى جانب محمد رجب وعبير صبري كلاً من دينا فؤاد، هبة مجدى محمود حجازى، رندا البحيرى، أشرف زكى هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين الشباب.



عبير صبرى

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وشاركت عبير صبري مؤخرا في إحدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، وحملت اسم "براد شاى" للمخرج محمد سلامة وعرض على قناة on e ومنصة watch it الرقمية إضافة إلى العرض على احدى القنوات العربية، وشارك فى بطولة الحكاية هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومى فخرى.

وكان آخر أعمال عبير صبرى فى الدراما مشاركتها بظهور خاص بمسلسل "البيت الكبير 2" لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى عبير صبرى ومجدى كامل وداليا مصطفى ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.