شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى فتاة شعبية فى "الأخ الكبير" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة هبة مجدى خلال أحداث مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب بشخصية فتاة من حارة شعبية وتبدأ تصوير المشاهد الأولى لها خلال الأسبوع المقبل.

والمسلسل تدور أحداثه حول شاب فقير يعمل سائقا ويواجه تحديات الحياة إذ يمر بأكثر من أزمة يحاول التغلب عليها، والمسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة .

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مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة محمد رجب وعبير صبرى، وهبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة للمشاركة فى بطولة العمل أمام محمد رجب، وجارى إنهاء التعاقدات خلال هذا الأسبوع قبل البدء فى التصوير بالديكورات الأولى بمدينة الإنتاج الإعلامى والتى تم الانتهاء من معاينتها فى الأيام الماضية.

يذكر أن هبة مجدى قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وأيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته انجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.