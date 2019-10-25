بعد صراع عام مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي الفنان قاسم الدالي، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وقالت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الفنان الراحل توفي في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض دام لمدة عام.

وأضافت عنبر: "سيتم تشييع جثمان الفقيد، غدا السبت من مسجد السيدة نفسية، بينما سيقام العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم".

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كان المخرج محمد الدسوقي قد نشر عبر، حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، منشورا، قال فيه: " توفي إلى رحمة الله الفنان قاسم الدالي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، مع السلامة يا غالي".

ولد الفنان قاسم الدالي 21 فبراير عام 1939، ومن أبرز مسرحيات الفنان الراحل: "مريض بالوهم، اثنين على دبوس، مين جوز مين، عبود عبده عبود، الدور الرابع شقة 9 ".

ومن أشهر أعماله التلفزيونية: "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا"، بينما كانت آخر أعماله مسلسل "خبير" عام 2013.