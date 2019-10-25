محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة صفية العمري عن تفاصيل فيلمها القصير "كان لك معايا"، الذي تعود به مع الفنان محمود قابيل، بعد غياب حوالي22 عاما، منذ تعاونهما في مسلسل "هوانم جاردن سيتي".
وقالت العمري، أثناء لقائها في برنامج"THE INSIDER": " الفيلم دا حالة، وبالنسبة لي دور جديد جدا، فيلم من أفلام المهرجانات، اللي بتقدم نموذج حقيقي ".
وتابعت صفية :"الفنان محمود قابيل، فنان رائع جدا، ومعانا مخرجه العمل روجينا بسالي مخرجة هايلة جدا، وحساسة، وعندها رؤية الشباب والمستقبل، بتفكر كويس، وبتوجه كويس، بتختار عمل كويس".
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من تأليف وإخراج روجينا بسالي، وإنتاج المركز القومي للسينما.
وتعاونت الفنانة صفية العمري مع الفنان محمود قابيل في مسلسل "هوانم جاردن سيتي" الجزء الأول عام 1997، كما تعاونا أيضا في الجزء الثاني من المسلسل عام 1998.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد22 عامًا.. صفية العمري تكشف تفاصيل لقائها مع محمود قابيل في "كان لك معايا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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