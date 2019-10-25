كتب لحسن الأسمر ورمضان البرنس.. وفاة الشاعر محمد الهوا في حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي الشاعر الغناني محمد الهوا، اليوم الجمعة، في حادث سير وقع على الطريق الدائري.

وقال الشاعر محمود صلاح، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه من المقرر دفن الراحل، غدا السبت.

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الشاعر محمد الهوا اشتهر بكتابة الأغاني الشعبية، وكتب للفنان الراحل حسن الأسمر مجموعة أغاني منها: "توهان، عيون ست البنات"، كما كتب "غزال الدرب الأحمر" للفنان كتكوت الأمير.

كما غنى الفنان شعبان عبدالرحيم من كلماته في فيلم شعبان فوق البركان، وكذلك عادل المصري، ورمضان البرنس، ومجدي طلعت.

وشارك الهوا في كتابة بعض أغاني مسلسل بدون ذكر أسماء، الذي قامت ببطولته روبي ومحمد فراج وفريدة سيف النصر وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج تامر محسن.