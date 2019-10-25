قبل عرضه الأول بـ"أيام قرطاج".. طرح البوستر الرسمي للفيلم السوري "نجمة الصبح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الصفحة الرسمية للفيلم السوري "نجمة الصبح"، البوستر الرسمي للفيلم، اليوم الجمعة.

وينافس فيلم "نجمة الصبح" في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بأيام قرطاج السينمائية في الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

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ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.