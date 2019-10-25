فيديو| الأمطار تغرق شقة الفنانة بدرية طلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تعرض منزلها لخسائر كبيرة بعد تسرب مياه الأمطار داخل شقتها. ونشرت بدرية مقطع فيديو من داخل منزلها، كشفت خلاله اَثار هذه الأمطار،وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " شقتي غرقت بس بردو بعشق الشتاء". وكانت البلاد قد تعرضت لموجة باردة خلال الأيام الماضية صاحبها هطول الأمطار في بعض المحافظات.

ومن ناحية أخري تشارك الفنانة بدرية طلبة في مسرحية "ريا وسكينة " بطولة انتصار، حمدي الوزير، ومن إخراج حسام الدين صلاح، التي تعرض على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية.

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