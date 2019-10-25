جوزيف عطية يتعرض لوعكة صحية وينشر صورته بالمستشفى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تعرض الفنان اللبناني جوزيف عطية لوعكة صحية، كشف عنها عبر حسابه بـ"إنستجرام".
ونشر عطية صورة، على خاصية "الاستوري"، ظهر فيها أثناء تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات، وعلق: " شكرا لاطمئناتكم أنا بخير، دخلت المستشفى من يومين وأغادر اليوم مساءً، أي خبر عن تواجدي في الساحات اليوم غير دقيق".
وكان عطية من أوائل الفنانين المشاركين بالتظاهرات في لبنان، وأقدم على خطوة إنسانية حقيقية منذ أسبوعين، إذ لبّى دعوة حملة "دفي" للمساعدة في توزيع المساعدات للعائلات التي غادرت منازلها جراء الحرائق الهائلة، التي امتدت من المشرف وصولاً إلى الدبية والناعمة.
يذكر أن جوزيف عطية أحيا حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الماضي، في دمشق.
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