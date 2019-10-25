تراند اليوم : شاهد.. مطربة أمريكية شهيرة تزور مصر بشكل سري لهذا السبب...

زارت كاتي بيري المطربة الأمريكية الشهيرة، مصر بشكل سري خلال الأيام الماضية، حسب صحف محلية مصرية.

وحسب مجلة "إيجيبت توداي"، فأن الزيارة لمشاهدة مناطق الجذب السياحي المصرية، مثل واحة سيوة بمرسى مطروح

ووصلت المطربة الأمريكية عبر طائرة خاصة إلى مطار القاهرة الدولي، الأحد الماضي، وأقامت لمدة 3 أيام في فندق أدار أملال بواحة سيوة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمطربة الشابة من زيارتها السرية إلى مصر، وهي تجلس بداخل سيارة برفقة مرشد سياحي يدعى عبد الله سليمان، وهي مرتدية جلبابا محليا، وترفع علامة النصر.

