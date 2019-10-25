شاهد.. حماقي يروج لـ ذا فويس "جاهزين"

نشر النجم محمد حماقي صور له من كواليس حلقة المواجهات ببرنامج "ذا فويس" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. وحيث كتب "حماقي" على الصورة قائلًا:"المواجهات في فريقي بكره هتكون نارية جاهزين". قائلًا:"المواجهات في فريقي بكره هتكون نارية جاهزين". يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي أغنية "قادرين نعملها" التي قدمها لأحد مستشفيات علاج مرض السرطان، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم. مستشفيات علاج مرض السرطان، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

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