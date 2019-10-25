محمود ياسين يتصدر "جوجل" .. وابنه يتحدث عن قصة زواجه

تصدر الفنان محمود ياسين، اليوم الجمعة، عمليات البحث على جوجل، بعد ظهور عائلته الفنان عمرو محمود ياسين وزجته آيات أباظة، والأحفاد "محمود وعلياء" مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم".

ورصد عمرو محمود ياسين، خلال الحلقة، مواقف عدة مع والد زوجته، والذي دخل في نوبة بكاء شديد خلال عرض صوره في زفافه، قائلًا:"أن والد زوجته يعد من أفاضل وأعظم الشخصيات التي قابلها في حياته، مشيراً أن حماه كان صديقًا، وأبا وكل شىء بالنسبة له".

وتابع، عمرو محمود ياسين، "أنا وآيات مرينا بكل المراحل مع بعض، مرحلة

المراهقة والشباب، إحنا تجربة استثنائية، التفاهم والتواصل سهل بينا، وحمايا الله يرحمه كان صديق وأب ورجل عظيم، وأنا كنت بحبه جدا وكان رجل غير تقليدي ومقصر فيا عدم وجوده معانا الآن".

وشهدت الحلقة ظهور نادر لحفيدى الفنان الكبير محمود ياسين، وتباينت تعليقات متابعى الحلقة حول مدى تشابههما بجدهما، كما تحدث عن عمرو عن قصة حبه بالإعلامية آيات أباظة قبل الزواج منها والتى بدأت خلال المرحلة الثانوية مدرسة الحرية الثانوية بالدقى،

وانتهت بالزواج فى المرحلة الجامعية.

ويذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، تميز خلاله بصوته المميز والأداء المنفرد فى اللغة العربية.

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وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الممثل عمرو محمود ياسين، والممثلة رانيا محمود ياسين، والتى تزوجت الممثل محمد رياض.

ومن أهم أعمال محمود ياسين الرجل الذى فقد ظله عام 1968، وشىء من الخوف عام 1969، نحن لا نزرع الشوك عام 1970، وأنف وثلاث عيون عام 1972، والعاطفة والجسد عام 1972، والرصاصة لا تزال فى جيبى عام 1974.

وكانت آخر أعمال محمود ياسين السينمائية أفلام الجزيرة عام 2007، والوعد عام 2008، وعزبة آدم 2009، وجدو حبيبى عام 201.