شاهد.. رامي صبري في الجيم

نشر الفنان رامي صبري صورة له داخل الجيم وذلك على حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام. الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام. وحازت الصورة على إعجاب المتابعين وعلق قائلًا:"جيم". وعلق قائلًا:"جيم". Advertisements ويشار أن آخر أعمال رامي صبري فيديو كليب "وبقابل ناس" والتي حققت 2 مليون مشاهدة على موقع اليويتوب.

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