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شاهد.. رامي صبري في الجيم

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 نشر الفنان رامي صبري صورة له داخل الجيم وذلك على حسابه بموقع التبادل

الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام.

 وحازت الصورة على إعجاب المتابعين

وعلق قائلًا:"جيم".

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 ويشار أن آخر أعمال رامي صبري فيديو كليب "وبقابل ناس" والتي حققت 2 مليون مشاهدة على موقع اليويتوب.

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