شاهد.. عائشة بن أحمد تكشف عن شخصيتها في "الفلوس" مع تامر حسني

كشفت النجمة التونسية، عائشة بن أحمد، عن شخصية في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام. الشهير الإنستجرام. وحيث نشرت "عائشة" صورة لها من الكواليس الفيلم وعلقت قائلة:"هايلة من فيلم الفلوس رأيكم في اللوك الجديد". في اللوك الجديد". فيلم "الفلوس" من بطولة كلًا من: تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

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