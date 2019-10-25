شاهد.. نيللي كريم بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. وظهرت "كريم" بالإطلاله جديدة بفستنانا أسود مكشوف من الظهر وعلقت عليا قائلة:"مرحبًا هل هذا أنا... أنت تبحث عن". تبحث عن". ويشار أن أخر أعمال نيللي كريم فيلم "الفيل الأرزق" الجزء الثانى، مع النجم كريم عبد العزيز وهند صبري.

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