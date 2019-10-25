عبدالله العنزى يستعد لتصوير فيلم جديد في مصر

يستعد الكاتب والفنان، عبدالله العنزي، لتصوير فيلم جديد في مصر بعنوان، "تحت عيون الجميع". والفنان عبدالله العنزي كويتي الجنسية، وله تجارب عديدة في هذا مجال تصوير الأفلام القصيرة. وله تجارب عديدة في هذا مجال تصوير الأفلام القصيرة. وقال الفنان عبدالله العنزي، إن فيلمه الجديد سيكون مفاجأة لكل الشباب من جيله. وأشار إلى أن الفيلم يعالج بعض القضايا المجتمعية التي تهم المواطنين العرب خصوصًا منهم الشباب.

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