شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم "Antlers"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Antlers" الإعلان الرسمي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. وتدور الأحدث العمل حول تعامل مدرسة صغيرة فى ولاية أوريجون وشقيقها، مع طالب شاب يحمل سرًا خطيرًا. فى ولاية أوريجون وشقيقها، مع طالب شاب يحمل سرًا خطيرًا. والفيلم بطولة كلًا من: كيرى راسل، جيسى بليمونس، جيريمى تى توماس، جراهام جرين، سكوت هيز، رورى كوكرين، ايمى ماديجان، كودى ديفيس، سوير جونز، أرلو هاجدو، ومن إخراج سكوت كوبر.

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