شاهد.. أنغام تروج لحفل المنارة على الإنستجرام

روجت الفنانة أنغام لحفلها بالمنارة الخميس 31 أكتوبر، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام.

وحيث كتبت "انغام" قائلة:" نظرًا للظروف الجوية وحرصًا علي سلامتكم تم تاجيل حفل المنارة إلى ، يوم الخميس 31 أكتوبر، لحين

استقرار الاحوال الجوية".

يذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية "بخاف أفرح" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وتوزيع خالد عز، ميكس وماسترنج طارق مدكور، وتريات هاني فرحات، وإنتاج

شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.