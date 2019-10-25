كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد٢٠ عام.. صفية العمري ومحمود قابيل يلتقان في "كان لك معايا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة صفية العمري، من خلال برنامج the insider بالعربي المُذاع عبر فضائية دبي، عن تفاصيل فيلم "كان لك معايا" الذي يجمعها بالفنان محمود قابيل بعد أكثر من 20 سنة، والذي من المقرر طرحه في العام القادم.

وقالت صفية: " أنا سعيدة بعودتي إلى العمل مع الفنان الرائع محمود قابيل، بالإضافة إلى مخرجة العمل الرائعة التي تمتلك رؤية إخراجية مختلفة وشبابية، وأيضًا الشخصية التي أؤديها هي شخصية جديدة ولم يسبق لي بتقديمها على مدار مشواري الفني، فالفيلم بمثابة حالة مختلفة وهو من نوعية أفلام المهرجانات السينمائية".

حيث تدور أحداث فيلم "كان لك معايا" عن رحلة صعود نجمة في عالم الفن تجسها الفنانة (صفية العمري) حيث يلقي الفيلم الضوء على معاناة الفنانين خلال دخولهم الوسط الفني، وهو فيلم درامي قصير.

فيلم "كان لك معايا" من بطولة: صفية العمري، محمود قابيل، عائشة بن أحمد، شريف دسوقي، من تأليف وإخراج روجينا بسالي.

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يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة صفية العمري، هو مسلسل "ليالي الحلمية6" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2016، حيث تبدأ أحداثه بعد عام 2005، وفيها نجد أن علي البدري قد توفي بعد اصابته بأزمة قلبية، وتنضم زهرة للحزب الحاكم وأصبحت من القياديين، وتصل الأحداث بالنهاية لقيام ثورة يناير وتنازل الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم.

يُذكر أن مسلسل "ليالي الحلمية6" من بطولة: إلهام شاهين، صفية العمري، هشام سليم، حنان شوقي، سامح الصريطي، إنعام سالوسة، محمد رياض، درة، سميرة عبد العزيز، من تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة.

جدير بالذكر أن آخر عمل قد جمع الفنانة صفية العمري بالفنان محمود قابيل، هو مسلسل "هوانم جاردن سيتي" الذي عُرض عام 1997، وكانت أحداثه تدور في قالب درامي ما طرأ من تغيرات في العلاقات الاجتماعية على أفراد عائلة الشاذلي وعميدها محمود، وذلك منذ الحقبة الملكية وحتى أحداث 1952.

مسلسل "هوانم جاردن سيتي" من بطولة: حسين فهمي، صفية العمري، عبلة كامل، هشام سليم، صابرين، مديحة يسري، ليلى فوزي، محمود قابيل، أحمد خليل، عزت أبو عوف، من تأليف منى نور الدين، وإخراج أحمد صقر.