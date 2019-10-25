تراند اليوم : بعد وفاة والده.. تعرف علي عدد أشقاء أحمد مكي ووظائفهم

تصدر اسم الفنان أحمد مكي المواقع الخبرية والصحف الأيام الماضية بعد وفاة والده ونشر مكي لصورته لأول مرة.

والد أحمد مكي جزائري الجنسية ولكنه كان يمكث في الإمارات حتى الوفاة، وعلمنا أن ذهب مكي مع أسرته لحضور مراسم الوفاة وتلقي العزاء.

لكن من هم أسرة مكى وأخواته التي لم يفصح عنهم أبداً ولم نعلم سوى الفنانة إيناس مكي بأنها شقيقته الكبرى.

للفنان أحمد مكي 3 أخوات أخرين بجانب الفنانة إيناس مكي، وهم طارق مكي ويعمل مهندس ويقيم في فرنسا، وعزة مكي والتي تعمل كدكتورة في الفيزياء، وعبد العزيز مكي والذي يعمل كمهندس أيضاً ويقيم في دولة الإمارات العربية.

جدير بالذكر وأن أحمد مكي كشف في أكثر من حوار إعلامي أن والده جزائري الجنسية، مشيرا إلى أن الفنان الشهير ولد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي”الطالبية