متابع لهيفاء وهبي “خليكي بالغناء والهز”.. والأخيرة ترد: سكرلي تمّك.. رأيي وانا حرة عبر عنه !تفه

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - شنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هجوماً نارياً على أحد متابعي حسابها على موقع التغريدات “تويتر”.

وجاء هذا على خلفية تغريدة نشرتها مؤخراً تعليقاً على الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

وكتبت: “كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة. معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8 أيام بالشارع وآخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير أكتر وأكتر”.

ورد عليها أحد المتابعين: “يقال له فخامة الرئيس مش دولة الرئيس خليكي بالغناء والهز تبعك بعد ناقص تقولي ما عم لاقي شغل”.

وعلى إثر ذلك أجابت: “سكرلي تمّك واذا صعبة عليك تحترم حالك انقلع من عندي. رأيي وأنا حرة عبر عنه. إلك عين تكتب هيك تويت بهيك ظروف؟ وعامل ريتويت عندك عن الوجع وحرية التعبير؟مشكلتك وطنية ولا شخصية معي أنا؟ اختلفنا عكل شي واتفقنا عحب بلدنا وتأييدنا للثورة تركت كل شي وجيت تقلل مرجلة عندي أنا؟!تفه”.