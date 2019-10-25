- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة مركبة جمعت الفنان المصري هاني شاكر وزوجته وابنه شريف وعروسه نوران.
وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بالعائلة مشددين في تعليقاتهم على رقيها وأناقتها.
وركز بعضها على جمال العروس التي ظهرت من دون مكياج او مع مكياج ناعم جداً.
ويشار إلى أن الفنان الكبير احتفل مؤخراً بزفاف ابنه وانشرت على إثر هذا على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات والصور التي تم التقاطها أثناء الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.
وحضره عدد كبير جداً من المشاهير والفنانين ومنهم دينا الشربيني ولطيفة وبوسي شلبي ورجاء الجداوي وأحياه الفنان المصري عمرو دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أبهرت الجميع في حفل زفافها.. شاهدوا عروس ابن هاني شاكر من دون مكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.