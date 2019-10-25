راغب علامة يكشف عن أكبر عملية فساد ونهب في لبنان

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - كشف الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عن أكبر عملية فساد ونهب شهدها لبنان وذلك في تعليقه تزامناً مع المظاهرات والإحتجاجات التي يقودها الشعب اللبناني منذ 9 أيام للمطالبة بحقوقه وإسقاط السلطة الحاكمة.

وكتب علامة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:”فلتتغير الحكومة وتتشكل حكومة أخرى تكنوقراط وأصحاب تاريخ نظيف بعيدا عن أهل السلطة. وليفصلوا النيابة عن الوزارة.أساساً اكبر عملية غش وتزوير وفساد ونهب عندما عينوا النواب التابعين لزعماء الفساد وزراء.. وبالتالي يعقدوا الصفقات الفاسدة بأوامر منهم بدون حسيب ولا رقيب بحماية مطلقة”!!

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