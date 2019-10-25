إليكم ما حققته أغنية هاني شاكر “بينا” في 48 ساعة!

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأ الفنان المصري ​هاني شاكر​ يحصد أصداء أغنيته الجديدة “بينا” التي طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى. وحقق الفيديو الخاص بالأغنية ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد 48 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة هاني شاكر على موقع “يوتيوب”. أغنية “بينا” من كلمات ​أحمد قطوط​، ألحان ​أحمد زعيم وتوزيع توما، تتميّز في أنها فرحة بإيقاعها السريع وكلماتها الرقيقة، يخاطب فيها هاني شاكر حبيبته لتكون إلى جانبه رغم كل مصاعب الحياة حتى يتمكنا من العيش بسعادة وحب وفرح. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “بينا”:

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