حسين الجسمي: “لا تجامل”.. قريبًا

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “لا تجامل” خلال الساعات المقبلة. ونشر الجسمي برمو ترويجي للأغنية ظهر فيه داخل استوديو التسجيل وكتب بتعليقه عليه: “قريبًا.. لا تجامل”. الأغنية من كلمات ود وألحان عزوق ومن المرتقب إصدارها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة حسين الجسمي الخاصة على موقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي يتّبع سياسة خاصة في طرح أعماله الفنية حيث يطلق بين فترة وأخرى أغنية جديدة، عوضًا عن إصدارها في ألبومات غنائية.

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