تفاصيل زيارة كاتي بيري السرية إلى مصر

متابعة بتجـــــــــــرد: زارت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، مصر خلال الأيام الماضية، للاستمتاع بمعالمها السياحية.

وزارت كاتي بيري عددًا من مناطق الجذب السياحي المصرية، مثل واحة سيوة بمرسي مطروح، بحسب ما ذكرته مجلة “إيجيبت توداي”.

ووفقا لصحيفة “أخبار اليوم”، فإن كاتي بيري وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، الأحد الماضي، بطائرتها الخاصة، كما أنها زارت العديد من الأماكن الجغرافية في الصحراء البيضاء والسوداء.

وتم تداول صورة للمغنية الشهيرة من زيارتها السرية إلى مصر، وهي تجلس في سيارة مرتدية جلبابا محليا برفقة مرشد سياحي يدعى عبد الله سليمان، وترفع علامة النصر.

وخلال زيارتها السرية إلى مصر، أقامت كاتي بيري لمدة ثلاثة أيام فى واحد من أغرب 10 فنادق فى العالم، وهو فندق “أدار أملال”، ومقره واحة سيوة.