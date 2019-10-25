ريما نجيم: السلطة تواجه الشارع الموحد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الاعلامية ريما نجيم عن رأيها تجاه ما حصل من اشتباكات في رياض الصلح بين مناصري حزب الله والمتظاهرين، بحضور قوة من مكافحة الشغب، حيث غرّدت مؤكدة أن الشعب متصالخاً مع بعضه لكن السلطة تهاجمه بمناصريها. فكتبت: "انّه ليس شارعا ضد شارع! انها السلطة ضد الشارع الواحد الموحّد".

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