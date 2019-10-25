شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يزيل الستار عن ألبومه التاسع Jesus Is King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال مغني الراب الأمريكي كاني ويست، الستار عن ألبومه التاسع الجديد، الذي سيأتي بعنوان Jesus Is King، والمقرر طرحه اليوم في منصات الموسيقي الإلكترونية.

وفي حضور 17 ألف مشجع وأفراد عائلته وأصدقائه داخل مسرح L.A بولاية شيكاجو الأمريكية، كشف مغني الراب البالغ من العمر 42 عن ملامح ألبومه الجديد الذي سيضم العديد من الأغاني المتعلقة بالكتاب المقدس "الانجيل".

ووفقاً لصحيفة فاريتى، فإن ويست تعاون مع سينمات IMAX من أجل عرض فيلمه الجديد الذي سيحمل نفس أسم الألبوم خلال الايام المقبلة، والذي تدور أحداثه في صحراء أريزونا المرسومة وفي الخلفية أغاني الألبوم الجديد.

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الفيلم الجديد الذي سيعرض داخل سينما الـ IMAX، سيضم جميع أغاني الألبوم الجديد بالصوت والصورة في الخلفية من صحراء أريزونا الشاسعة، وبالرغم من انتماء الألبوم الجديد للموسيقي الأنجيلية، إلا أنه يمتلك العديد من اغانى الهيب هوب التي يتميز بها ويست.