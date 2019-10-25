تراند اليوم : بدرية طلبة غرقت في شقتها- فيديو

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن حجم الأضرار التي لحقت بمنزلها، بسبب الأمطار الغزيرة، التي أغرقت شوارع القاهرة وبعض المحافظات.

نشرت طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، مقطع فيديو أوضحت من خلاله أن مياه الأمطار تسربت إلى داخل المنزل، وتسببت في تضرر السجاد والأثاث.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته كاتبة: “شقتي غرقت، بس برده بعشق الشتا”.

يشار إلى أن بدرية طلبة، تشارك انتصار، وحمدي الوزير في بطولة مسرحية “ريا وسكينة” التي تعرض على مسرح تياترو النيل، بالإسكندرية.

مسرحية “ريا وسكينة” من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، ومن إنتاج شركة “هاي موكا