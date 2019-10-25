تراند اليوم : بدلة جديدة لهاني سلامة في نصيبي وقسمتك3

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “نصيبي وقسمتك 3” البرومو الرسمي للقصة الجديدة من المسلسل والتي تحمل أسم”بدلة جديدة”، وهي من بطولة شريف سلامة ورانيا منصور.

ومن المقرر عرض القصة الجديدة بداية من يوم الأحد إلى يوم الخميس على شاشة قناة الـ Mbc4، وهذة أحداث القصة من إخراج محمد جمعة، جميع القصص من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، و إنتاج: شركة آرت ميكرز Art Makers Production للمنتج أحمد أبو المعاطى.

بينما تتناول أغلب حلقات مسلسل نصيبي وقسمتك عن مشكلات اجتماعية وعائلية، وطرح العديد من القضايا الحياتية والقصص التي قد يتعرض لها أي شخص، فهو مسلسل واقعي يعرض القضايا مع محاولة لحلها.