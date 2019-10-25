ديمة بياعة: أسامحُ لكن لا أنسى.. هل قصدتْ نسرين طافش؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن عادت قصة خلاف الممثلة نسرين طافش وديمة بياعة للواجهة مؤخرًا، صرّحت الأخيرة أنها وصلت لعمر الأربعين وبدأت ترى الأمور بمنظور مختلف عن السّابق.

وعن مسامحتها لنسرين طافش (دون ذكر اسمها مباشرةً)، قالت بياعة في لقاء صحفي: "أسامح لكن لا أنسى في حياتي بالعموم".

وأكّدت أنها ضد التنمر بجميع أشكاله ولا تتقبّل هذا الأمر حتى لأعدائها، موضحةً أن "الناس يجب أن ترتقي".

Advertisements

وصرّحت بياعة في اللقاء أنها في بعض الأحيان تغلق خاصية التعليقات عبر منشوراتها على صفحتها الشخصية في "إنستغرام" بسبب إساءة بعض المتابعين لشخصية معينة من خلال صفحتها.

ومن الواضح أن حديث بياعة كان يتمحور حول مواطنتها نسرين طافش التي تعرّضت لهجوم من قبل شخصيات فنية عديدة، ودائمًا يُزجّ اسمها بالمشاكل التي تتعلّق بالخيانة مثل الشائعة الأخيرة التي طالتها عن علاقتها مع زوج أصالة المخرج المصري طارق العريان.

يُذكر أن ديمة بياعة اتّهمت تيم حسن بخيانتها مع صديقتها المقرّبة نسرين طافش قبل سنوات، علمًا أن الأخيرة سبقت ورفعت دعوى ضد بياعة بتهمة القدح والذم إلى النيابة العامة في دبي.