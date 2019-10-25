منى زكي تُثير ضجةً بأحدث صورها.. ما علاقة وفاء الكيلاني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية منى زكي جدلًا كبيرًا بصورةٍ جمعتها بزوجها الفنان أحمد حلمي، إذْ تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أنها أصبحت تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وانتشرت الصورة التي ظهرت فيها منى برفقة زوجها من أحدث جلسة تصوير جمعتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ضجةً بين متابعيها حيثُ بدت فيها منى زكي أقرب في شكلها إلى وفاء الكيلاني، فيما ألمح البعض إلى أنَّ منى خضعت لعمليات تجميلٍ من خلال حقنها بالبوتكس لتبدو بهذا الشكل.

ودشّن رواد تويتر هاشتاغ يحمل اسم وفاء الكيلاني، مؤكّدين أنَّ منى تحوّلت إلى نسخة من الإعلامية المصرية الشهيرة.

يُذكر أنَّ منى زكي حصلت على نجمةٍ في ممر دبي، وحجزت مكانًا لها على ممر المشاهير، الذي تم افتتاحه في أكتوبر الجاري بمنطقة داون تاون دبي.

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