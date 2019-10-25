فيديو| طرح برومو حكاية "بدلة جديدة" من مسلسل نصيبي وقسممتك 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة "ART MAKERS PRODUCTION"، البرومو الرسمي لحكاية "بدلة جديدة" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"،اليوم، عبر موقع "يوتيوب".

"بدلة جديدة" هي أحدث الحكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، ومن بطولة شريف سلامة، وتشاركه العمل الفنانة رانيا منصور، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

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يذكر أن يعرض حاليا حكاية "ما تيجي يا مليجي" بطولة محمد الشرنوبي، محمود حجازي، دنيا عبدالعزيز، هبة عبدالغني، هدي مفتي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ويقدم الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من خلال 9 حلقات، يتم طرحها في 45 حلقة.