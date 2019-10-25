عراقية وحققت فيديوهاتها ملايين المشاهدات.. 12 معلومة عن بطلة كليب "السلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان محمد رمضان الشكر للفنانة نور ستارز، التي قامت بدور السلطانة في كليبه الجديد "السلطان"، المقرر طرحه غد السبت عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

ومنذ نشر "رمضان"، صورة لهما والجمهور يتساءل من هي "نور ستارز؟"، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنها:

- اسمها الحقيقي نور نعيم، من مواليد يونيو عام 1997.

- ولدت بالعراق ونشأت في سوريا، ثم انتقلت للعيش في تركيا بسبب الأحداث الأخيرة في دمشق.

- تقيم حاليا بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية.

- درست في أمريكا وتخصصت في إدارة الأعمال.

- تعتبر نور ستارز من أشهر "اليوتيوبر" في الوطن العربي.

Advertisements

- أول فيديو لها كان بعنوان "ماذا يوجد في جوالي"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

- أول فتاة عربية تحصل على 500 ألف مشترك، وحصلت على الردع الفضي من يوتيوب في عام 2015.

- في 2016 حصلت على درع المليون الذهبي، وفي العام الجاري حصلت على الدرع الماسي.

- يصل عدد مشتركي قناتها عبر يوتيوب إلى 13 مليون مشترك.

- حاصلة على المركز الثاني في مجلة فوربس كأكثر اليوتيوبر شهرة في الوطن العربي.

- أصدرت منذ أيام أولى أغنياتها "استنى شوية"، التي حققت 5 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط.