صورة| نادر حمدي رفقة عمرو دياب ونجله وعمرو منسي في أحد المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان والموزع نادر حمدي صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب ونجله عبدالله، وعمرو منسي، الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر نادر ودياب ومنسي في الصورة من داخل أحد الاستادات لمشاهدة أحد المباريات، وعلق نادر:" عشاق الكورة، مين يقولي الماتش ده كان ماتش ايه؟". يذكر أن الفنان نادر حمدي وزع موسيقى الميكساج لألبوم فريق واما الجديد "الصيف ابتدى".

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