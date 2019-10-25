فيديو| إنجي علي ومنى زكي ترقصان على "يا ملطشة القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حلت الفنانة منى زكي ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع على قناة "FM"، أمس الخميس. ونشرت إنجي مقطع فيديو يجمعها بمنى، وهما يرقصان على أغنية "يا ملطشة القلوب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنسجرام". أغنية "يا ملطشة القلوب" يغنيها الفنان مصطفى شوقي، وحققت حوالي 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها نهاية الشهر الماضي، وهي أول أغاني "فري ميكس 5"، التي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات الشهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.

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