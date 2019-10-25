فيديو| أحمد مكي يكشف عن دعاء والده بعد كل صلاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو لوالده، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، كاشفا فيه الدعاء الذي كان يردده بعد كل صلاة.
وعلق مكي على الفيديو: "دعاء كان بيحب يقوله والدي، الله يرحمه بعد كل صلاة".
وظهر والد مكي وهو يقول: "اللهم استرني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين، احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين".
وحرص الفنان عمرو سعد أن يعلق: "رحمه الله ورزقه الجنة"، كما علقت الفنانة أيتن عامر: "ربنا يجعل الدعاء صدقة جارية على روحه ويغفر له ويرحمه".
وتوفي والد الفنانين أحمد وإيناس مكي، الجمعة الماضية، في دبي، وسافر مكي برفقة أسرته إلى الإمارات، لتشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.
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