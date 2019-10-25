صورة| عائشة بن أحمد تكشف عن لوك واسم شخصيتها في "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة لها من كواليس فيلمها السينمائي الجديد "الفلوس" الذي يجمعها بالفنان تامر حسني.

وعلقت عائشة، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "هايلة من فيلم الفلوس، ايه رأيكم في اللوك الجديد".

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "الفلوس"، أعلنت عرضه بدور السينما في موسم منتصف العام الدراسي.

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الفيلم أطلق عليه أكثر من اسم حتى استقر صناعه على "الفلوس"، وكان من المقرر له أن يعرض في موسم فصل الصيف، وتم تأجيل عرضه ليوم 2 أكتوبر الحالي، ليتأجل طرحه مرة أخرى.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎