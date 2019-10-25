صورة| عائشة بن أحمد تكشف عن لوك واسم شخصيتها في "الفلوس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة لها من كواليس فيلمها السينمائي الجديد "الفلوس" الذي يجمعها بالفنان تامر حسني.
وعلقت عائشة، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "هايلة من فيلم الفلوس، ايه رأيكم في اللوك الجديد".
وكانت الجهة المنتجة لفيلم "الفلوس"، أعلنت عرضه بدور السينما في موسم منتصف العام الدراسي.
الفيلم أطلق عليه أكثر من اسم حتى استقر صناعه على "الفلوس"، وكان من المقرر له أن يعرض في موسم فصل الصيف، وتم تأجيل عرضه ليوم 2 أكتوبر الحالي، ليتأجل طرحه مرة أخرى.
الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
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