محمود حجازي لـ"الخليج 365": "شخصيتي في (ما تيجي يا مليجي) تتكره وتتحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تبدأ قناة ON E، غدًا السبت 26 أكتوبر عرض حلقات حكاية "ما تيجي يا مليجي"، ضمن الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة محمد الشرنوبي، دنيا عبدالعزيز ومحمود حجازي.

وأكد الفنان محمود حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه صور دوره في المسلسل في يومين بعد التعاقد عليه مباشرة، واصفًا التجربة بالممتعة.

وقال حجازي، إن الدور الذي يقدمه في المسلسل بعيد تمامًا عن الأدوار التي جسدها من قبل، إذ يلعب دور شخص مدعي، يستغل عائلته والظروف التي حوله وحبهم له، وفي نفس الوقت يتمنى ينجح في حياته، ورغم العنف الذي يظهر في الشخصية والذي من الممكن أن يُعالج منه، إلا أن لديه جانب إنساني بداخله، مضيفًا "أعجبت بالشخصية بمجرد حديث المؤلف عمرو محمود ياسين معي عنها، وشفت قد إيه إنها على قد ما كونها شخصية مكروهة في أفعالها إلا أنه محبوب في طريقته وكلامه".

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وأوضح، أن المسلسل ليس التعاون الأول بينه وبين الشرنوبي ودنيا عبدالعزيز، و"اشتغلت معاهم في عدة أعمال من قبل، ولكن دون أن تجمعنا مشاهد مشتركة".

وعن العوامل التي جذبته للتجربة قال: "كنت متابع جيد للمسلسل الذي يحتوي على عدة حكايات رائعة ولطيفة وإنسانية، وكنت مستعد للمشاركة في أي حكاية فيه، ولما اتعرض عليا المشاركة، لم أتأخر، خاصة عندما علمت أن محمد الشرنوبي مشارك فيه، لأنني أعتبره أخويا وإحنا صحاب بقالنا سنين، وكنت أنتظر حاجة نقدمها مع بعض في الدراما".

وعن الرسالة التي يحملها دوره في العمل، قال: "إزاي ممكن تنجح، لما تكون بتحب الخير للناس، ومن جواك تكون سالك، مش لازم تنجح على قفا حد أو تنجح عشان تستغل حد، ولو عندك حاجة انت مؤمن بيها هتنجح فيها".

حكاية "ما تيجي يا مليجي" بطولة الفنان محمد الشرنوبي ومحمود حجازي، ودنيا عبدالعزيز، هدى المفتي، محمد يسري، وهبة عبدالغني، وإنتاج سينرجي وأحمد عبدالعاطي.