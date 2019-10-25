أزمة حمو بيكا و"الموسيقيين" تتصاعد وأحمد حلمي يتحدث عن منى زكي.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد| منى الموجي:

القاهرة- الخليج 365:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية أو إذاعية، منها "منى زكي تتحدث عن أحمد زكي ووقوفه إلى جوارها، حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر، وراغب علامة يعلق على الاحتجاجات الموجودة في لبنان"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

منى زكي

قالت الفنانة منى زكي، إنها شعرت بعد وفاة الفنان أحمد زكي أن "ضهرها اتكسر على المستوى الفني".

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم": "أنا كنت لا شيء وهو كان مؤمن بيا هو وأستاذ شريف عرفة وأستاذ وحيد حامد في فيلم (اضحك الصورة تطلع حلوة)، استنوني وقت كبير بعد حادثة ضهري تقريبًا 11 شهر".

وتابعت "لو أحمد زكي كان صغير في السن كنت أكيد هحب الراجل ده. كان بيتكلم عن الفن بعشق كأنه عشيقته، كل تفصيلة في الفن بيحبها، كان بيشع حنية وطيبة غير عادية، تعدي من جنبه تحسي فيه دفا غير طبيعي".

وعن سناء جميل، قالت "كانت مبهرة كنت بنبهر بأداءها، وعلى المستوى الإنساني دمها خفيف ودوغري جدًا".

وأشارت إلى أن المخرج محمد خان، لم يكن مقتنعًا في البداية بأنها تصلح لأداء شخصية جيهان السادات زوجة الرائيس الراحل محمد أنور السادات، وهو ما جعلها تخضع لاختبار أداء 3 مرات، قبل أن يوافق على منحها الدور.

عمرو محمود ياسين

روى الفنان عمرو محمود ياسين قصة زواجه من الإعلامية آيات أباظة المذيعة بقنوات النيل المتخصصة وذلك بعد علاقة زمالة جمعتهما في المدرسة الثانوية وإصرارهما على الزواج أثناء دراستهما في الجامعة.

وقال ياسين، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض عبر قناة "سي بي سي": "أنا وآيات مرينا بكل المراحل مع بعض، مرحلة المراهقة والشباب، ونحن تجربة استثنائية، التفاهم والتواصل سهل بينا، وحمايا الله يرحمه كان صديق وأب ورجل عظيم، وأنا كنت بحبه جدا وكان رجل غير تقليدي ومقصر فيا عدم وجوده معانا الآن".

هاني شاكر

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة كانت تمنح مطرب المهرجانات حمو بيكا تصريح تشغيل "دي جي" فقط وليس تصريح غناء، وذلك بعد رفض نقابة المهن الموسيقية منحه تصريحًا للغناء.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المعروض عبر قناة "صدى البلد": "طول ما أنا في النقابة لن يأخذ تصريحًا نهائيًّا؛ لا دي جي ولا غناء ولا أساسًا ينفع يغني، ولو غنَّى دون تصريح، فيه إجراءات قانونية ستُأخذ وسيُحبس مثلما حُبس من قبل.. هو ما ينفعش يغنِّي في حفلة دون تصريح، نحن دولة مؤسسات محترمة ولدينا قانون".

وأضاف "كان بياخد تصريح دي جي، ولما أتقدم للاختبار أستاذ حلمي بكر قال لا يصلح".

وتابع نقيب المهن الموسيقية "الفيديو الذي ظهر فيه حمو بيكا يسيء للفن المصري ولكل الفنانين وليس فقط للنقابة"، لافتًا إلى عدم تقدير حمو بيكا الجميل الذي قام به معه مؤخرًا بالمساعدة في إخراجه من السجن لقضاء العيد مع أسرته.

حمو بيكا

اعتذر مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن الفيديو الذي توعَّد فيه نقابة الموسيقيين بالتظاهر والتكسير، عقب رفض منحه "كارنيه دي جي".

وقال بيكا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار": "نقيب الموسيقيين هاني شاكر، على دماغي، وماقصدتش أبدًا أهينه.. أنا ابن ناس ومتربِّي، واللي حصل ده كان في ساعة غضب، وأنا لا بتاع تكسير ولا تظاهر ولا حاجة، وواقف مع بلدي لحد أخر يوم في عمري".

وأضاف مطرب المهرجانات: "أنا صوتي مش حلو، بس بأدِّي مهرجانات، وليَّ جمهور بيحبِّني ومشاهدات بالملايين على (يوتيوب)، والنقابة كل شوية تطلع لي بقرار وقف حفلات، رغم أن زملائي شغالين ومعاهم كارنيه من النقابة، حتى إن واحد قال لي عليَّ الطلاق طول منا موجود في النقابة ما هتمسك مايك وتغني".

وطالب بيكا نقابة الموسيقيين بإنشاء شعبة لمطربي المهرجانات، متابعًا: "عايزين نشتغل تحت جناح النقابة، وناكل عيش بشكل قانوني؛ لأن أنا كافحت واشتغلت نجار وجزار، لحد ما ربنا كرمني ووصلت للّي أنا فيه".

وتابع مطرب المهرجانات: "أنا قابلت الأستاذ هاني شاكر قبل كده، وقال لي انت شكلك محترم، ومضيت له إقرار، وقال للنقابة ادوله الكارنيه؛ لكنهم رفضوا".

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مي كساب

قالت الفنانة مي كساب، إنها منظمة في البيت وتسير على تعليمات الدكتور في تربية أطفالها، مرددة: "أنا بربي ولادي بالطريقة الفلاحي الحديثة".

وأضافت مي خلال حوارها ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC": "أنا ممكن أزعق لبنتي أو أبرق لها وتفهمني ودي الطريقة اللي تعلمتها من والدتي في الفلاحين".

وأشارت مي: "أنا وزوجي كنا مختلفين على اسم المولود الثالث ليا"، قائلة: "هو عايز يسمي حمزة بس أنا عايزة اسمي نوح وهو خلاص استسلم".

راغب علامة

قال الفنان راغب علامة، إن ما حدث من احتجاجات في لبنان كان متوقعًا، وهو ما توقعه في أغنيته "طار البلد"، مضيفًا: "ما يحدث الآن شيء محزن ومتوقع؛ لبنان يسير بدون حسيب أو رقيب، الصفقات المشبوهة والسرقات والفساد بدت واضحة للجميع".

وأضاف علامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية mbc مصر "هناك غيابًا كبيرا للرقابة والقضاء"، مشيرا إلى أن لبنان معرضة الآن للانهيار الاقتصادي، والنظام الطائفي في لبنان دمر الأساسات اللبنانية، ولأول مرة نرى مظاهرات ترفع العلم اللبناني وليست الأعلام الطائفية.

أحمد حلمي

أجرى الفنان أحمد حلمي مداخلة هاتفية، مع برنامج "أسرار المشاهير" الذي حلت عليه الفنانة منى زكي كضيفة مساء أمس الخميس، وعنها قال "لا توجد حبيبة زي منى زكي، وليس لها مثيل، وبداخلها حنان كبير منذ ولادة ابنتنا الأولى، فهي أم عظيمة، ودايمًا باخد رأيها في شغلي".

