شاهد.. أنغام تروج لحفل المنارة علي الانستجرام

روجت الفنانة انغام لحفلها بالمنارة الخميس 31 أكتوبر، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وحيث كتبت "انغام" قائلة:" نظرا للظروف الجوية وحرصا علي سلامتكم تم تاجيل حفل المنارة الي يوم الخميس 31 أكتوبر لحين استقرار الاحوال الجوية". الاحوال الجوية". يذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية "بخاف أفرح" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وتوزيع خالد عز، ميكس وماسترنج طارق مدكور، وتريات هاني فرحات، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. روتانا للصوتيات والمرئيات.

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