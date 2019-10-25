فيديو.. الإعلان الرسمي لفيلم "حبيب" لسيد رجب

طرحت الشركة المنتجة للفيلم القصير "حبيب" الاعلان الرسمي الذي يقوم ببطولته النجم الكبير سيد رجب.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون

الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

Advertisements

فيلم "حبيب" بطولة سيد رجب، وسلوى محمد علي، وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي "ريد ستار" للإنتاج الفني و S Productions وهو من تأليف وإخراج شادي فؤاد، ومدير التصوير جوزيف كرم، ومونتاج محمد عيد، وموسيقى أحمد الصاوي.