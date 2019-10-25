شاهد.. جميلة تطرح "الغرام عياني"

طرحت المطربة جميلة أغنية جديدة وهي "الغرام عياني" علي طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. "الغرام عياني" من كلمات وألحان مهدي مزين وتوزيع موسيقي طارق الحجيلي.

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