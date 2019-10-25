فيديو.. ديانا حداد تطرح "اشتقنا"

طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة تحمل أسم "اشتقنا" وذلك عبر قناة الرسمية باليويتوب لشركة روتانا. عبر قناة الرسمية باليويتوب لشركة روتانا. "اشتقنا" من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي عثمان عبود.

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