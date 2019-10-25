فيديو.. عمرو دياب يقترب من المليون بـ"متغير"

اقتربت اغنية الهضبة عمرو دياب "متغير" من الحاجز المليون مشاهدة وذلك بعد طرحها باسبوع علي موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". باسبوع علي موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". "متغير" من ضمن ألبومه "انا غير" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي رامي سمير.

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