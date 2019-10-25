محمد رمضان يكشف موعد طرح كليب "السلطان"

كشف النجم محمد رمضان موعد طرح أغنية "السلطان" بطريقة الفيديو كليب وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وحيث قال "رمضان" قائلا:"صديقتي الفنانة عراقية الاصل نور ستارز مبسوط بوجودك في الكليب بدور السلطانة كليب السلطان غدا ان شاء لله علي قناتي الرسمية علي يوتيوب انتاج روتانا واخراج حسام الحسيني". قناتي الرسمية علي يوتيوب انتاج روتانا واخراج حسام الحسيني". Advertisements ويشار ان اخر اعمال محمد رمضان فيديو كليب "انساي" مع النجم المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحا كبيرا عربيا.

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